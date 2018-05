Filha de unionense procura familiares de seu pai

Na manhã desta quarta-feira (02), Francinete Ferreira de 28 anos, residente em Redenção no estado do Pará, entrou em contato c a redação do O DIA de União, ela está tentando localizar a família de pai Francisco Gomes Ferreira de 64 anos de idade, sendo a mesma, ele é filho de Sebastiana Fernandes de Castro e Geraldo Gomes Ferreira. Francisco teria vários irmãos conhecido por Cleanto, José, Socrrinha e Elizeu Fernandes. Ele morava no município de São Raimundo do Doca Bezerra, por onde se aposentou.



Foto: Esse ao lado com boné é o irmão Elizeu Fernandes de Castro



Francisco saiu cedo de casa seguindo para o estado do Maranhão para trabalhar por onde passou vários anos e hoje mora na cidade de Tucumã no Pará.

A família que realizar um reencontro e deseja proporcionar essa alegria que a muito tempo não se encontraram.

Contatos com a família: 991368187 991700989 9992821965

Todos com DDD 094

Ossian Mello