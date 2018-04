Famílias de Residencial são beneficiadas com cursos profissionalizantes

Na última segunda-feira (09), a empresa Vila Nova Assessoria deu continuidade as atividades do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) com as famílias do eixo de desenvolvimento socioeconômico do Residencial Santa Helena, em União. Mais de 50 famílias que residem no residencial foram beneficiadas.



Na oportunidade foram ofertados cursos de manicure e pedicure, designer de sobrancelha com hena, maquiagem e flores gigantes. Realizou-se entre os dias 09 e 11 de abril as oficinas referentes aos primeiros cursos ofertados na Escola Benedito Moura. Ao final de cada curso os participantes receberam certificados.

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) tem acompanhando o trabalho, através do CREAS. Durante os três dias, os participantes tiveram aulas teóricas e práticas. No encerramento o professor e biólogo, Cleomar Cavalcante, fez uma palestra de orientação da maneira correta de guardar ou reaproveitar o lixo doméstico.

Ascom