Famílias atingidas por alagamento na zona rural recebem atendimento

Através da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), a Prefeitura Municipal de União realizou atendimento as famílias atingidas por alagamento, ocasionado por chuvas na localidade Vereda, zona rural de União. A visita técnica foi realizada nesta segunda-feira (09) pela secretária Martina Cavalcante e pelas assistentes sociais Eliene Costa e Socorro.

Na oportunidade foram realizadas entregas de cestas básicas e doações de roupas. A equipe constatou ainda que nenhuma das duas famílias atingidas era contemplada através do Programa Nacional de Habilitação Rural – PNHR. Uma delas realizou o cadastro há menos de um mês e a outra será beneficiada com kit Construção. As famílias estão sendo acompanhadas pelo CRAS de referência.

A secretária Martina Cavalcante falou sobre a visita. “Assim que fomos informados sobre essa situação imediatamente nos reunimos, fizemos um planejamento e estamos aqui buscando oferecer apoio, ajuda neste momento difícil. Viemos para uma visita e também encontramos outras demandas que iremos acompanhar”, destacou.

Ascom