Exposição sobre cultura indígena é bastante prestigiada em União

União está sediando a Exposição Obduco, que trás ao município telas pintadas por índios da Tribo Guarajaras, que habitam em cidades do interior do vizinho estado do Maranhão. A exposição que trás aos unionenses ainda muitas informações e curiosidades sobre a cultura indígena, está acontecendo entre 08h e 18h no espaço Cibrazém.



O evento está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de União, com a organização das secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Educação. No dia 19 de Abril, o Brasil comemora O Dia do Índio e a exposição é uma oportunidade dos unionenses terem contato com produtos reais de uma tribo indígena que habita o interior do Maranhão.

Para o secretário de Educação, Marcone Martins, a exposição é uma grande oportunidade aos estudantes do município. “Recebemos muitos estudantes e a população em geral veio prestigiar a exposição. Aqui há uma variedade de produtos que mostram em detalhes como é a cultura indígena próxima a nós, no Maranhão. É mais conhecimento para a nossa gente!”, destaca.

A secretária de Cultura e Turismo, Patrícia Costa, também falou sobre a exposição. “A cultura indígena faz parte da história do Brasil e também do Nordeste. No Dia do Índio, nada melhor que compartilhar com a população unionense esta riqueza em conhecimento, em cultura. Afinal, sabemos que a cultura liberta e ensina! Para nós é uma satisfação receber esta exposição!”, pontua.

Ascom