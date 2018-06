Experiências exitosas da saúde de União são destacadas em revista

Após ser destaque durante o XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com trabalhos que comprovaram experiências exitosas realizadas no município, a Saúde de União ganhou mais um destaque a nível regional. O trabalho “A Inserção das ações de Saúde Mental na atenção básica como desencandeadora de mudanças nos processos de trabalho” foi publicado na 4ª edição da Revista do COSEMS-PI (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Piauí).



No Piauí, o trabalho alcançou a 6ª colocação, entre 10 que foram escolhidos para serem apresentados em Brasília. Na capital federal, o trabalho também se destacou e foi bastante elogiado. Quem assina a autoria do mesmo é a psicóloga e coordenadora do Nasf de União, Graziela Sampaio, juntamente com a enfermeira Margarete Rodrigues e a psicóloga, Marta Évelin e demais profissionais do Nasf.

Graziela destaca que é satisfatório receber o reconhecimento por um trabalho que tem gerado bons frutos no município. “União é um município onde grande parte da população vive na zona rural, por isso é importante levar esses atendimentos em Saúde Mental para mais perto, para o cotidiano das pessoas. O trabalho foi muito elogiado e já estamos trabalhando outro projeto para apresentarmos este ano”, informa.

Na ocasião, a Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Saúde deu total apoio e incentivo para que a equipe pudesse desenvolver e apresentar os trabalhos. “Para nós é motivo de orgulho ver o sucesso deste trabalho que hoje serve de referencia não somente no Piauí, mas em todo o Brasil. Estamos sempre dando apoio às ações realizadas neste sentido e buscando trabalhar em parceria para garantir que outros trabalhos como este também possam ser realizados. Quem ganha é a população!”, explica a secretária de Saúde, Dra. Anne Costa.

Ascom