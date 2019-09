Ex-estudantes unionenses reencontram amigos de escola há 25 anos

Na manhã de sábado (07), em meio as comemorações do dia da Independência do Brasil, ex-alunos do antigo colégio Cursão, onde vários unionenses já estudaram, aproveitaram para participar do primeiro reencontro após 25 anos terminarem os estudos na referida escola. A ideia partiu de três pessoas, que então, passaram a descobrir contatos de cada um, e que conseguiram realizar o sonho de rever os amigos de colégio.



O dia 7 de setembro, para um grupo de amigos unionenses, não ficou apenas como comemoração da Independência do Brasil, mas sim, um marco histórico na vida de cada ex-estudantes que há 25 anos não reencontravam seus colegas de colégio em Teresina. Após dias realizando buscas de contatos de cada colegas, o grupo foi crescendo, chegando 50 participantes, que puderam rever cada colega de sala de aula. Maryvelta Moraes, uma das organizadora do encontro, relatou a reportagem, “a tarefa de realizar esse encontro não foi nada fácil, mas me proporcionou uma emoção enorme de poder rever meus amigos, e ver os caminhos que cada um deles seguiram após anos de estudos no Colégio O Cursão, agradeço a cada um que pôde comparecer, e teremos outro encontro em breve, pontuou Maryvelta.

O encontro foi realizado em uma churrascaria da capital, onde a alegria, as lágrimas, as conversas e os sorrisos tornaram o encontro mais que um sonho do grupo. Este repórter também fez parte desse grande encontro, onde foi percebido que alguns se formaram em diversas áreas, como jurídico, administradores, saúde, educação, enfim, diversas profissões. Um novo encontro foi marcado para acontecer na cidade de União onde muitos dos ex-estudantes são naturais desta cidade, e deve reunir mais gente que por motivos maiores não puderam comparecer.

