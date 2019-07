Estradas da região do Santiago serão recuperadas

Mais uma região será contemplada com a recuperação da malha vicinal. Desta vez, as estradas que interligam a região do Santiago (zona rural de União), serão recuperadas. Os trechos ficaram bastante danificados após o período chuvoso.

O anúncio foi feito pelo prefeito, Dr. Paulo Henrique e pelo secretário de Obras, Anderson Jardiel, durante visita à região na tarde desta terça-feira (02). Na oportunidade, os gestores estiveram acompanhados pelo líder comunitário Albino e visitaram algumas famílias para informar que os trabalhos serão iniciados nos próximos dias.

“É uma reivindicação de muitas famílias. São estradas importantes, que interligam várias regiões e proporcionam mobilidade. Viemos conversar com alguns moradores e aproveitamos para vistoriar as estradas, mapeando os pontos mais críticos que precisam de intervenção”, explicou o prefeito.