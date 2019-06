Estrada que liga ao Povoado David Caldas recebe Operação Tapa Buracos

O trecho que liga a PI 112 ao Povoado David Caldas, na zona rural de União, está recebendo recuperação através de uma Operação Tapa Buracos. A obra é fruto de uma solicitação da Prefeitura, através da Secretaria de Obras, do vereador Frankylandy e o deputado Fábio Abreu para o Governo do Estado.

Na manhã desta quarta-feira (19), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e o vereador Frankilandy estiveram no local visitando o andamento dos trabalhos. O gestor aproveitou o momento para destaca a importância da obra. “É uma conquista da nossa gestão em parceria também com o vereador Frankilandy e que vai beneficiar diretamente a centenas de famílias que residem aqui nesta região e transitam diariamente por esta estrada”, destacou.

O vereador Frankilandy também comentou as ações que vem sendo realizadas na região. “Há dias estávamos buscando o início desta importante obra, que melhora as condições desta via e oferece mais comodidade e mais segurança para quem passa por aqui. Esta é uma região bastante populosa da nossa cidade e por isso se faz necessária e importante a recuperação deste trecho”, disse.

Foto: Wilma Rocha

A estrada tem extensão aproximada de 12 quilômetros e tem início da PI – 112 até o povoado David Caldas.