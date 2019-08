Estrada que dá acesso aos povoados Marinheiro e Posse é inaugurada

A gestão municipal entregou também, na manhã desta terça-feira (06) a estrada que dá acesso aos povoados Marinheiros e Ilha da Posse. Cerca de 11 km de estradas foram recuperadas e mais 1,5 km construídos do zero. Mais uma obra realizada com recursos próprios do município.

A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, do deputado estadual Georgiano Neto, dos vereadores: Mascarenhas, Orcivane Coelho, Eliane Costa; secretários municipais, servidores e várias pessoas da comunidade.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, destacou o trabalho que vem sendo realizado no sentido de promover mais mobilidade. “A nossa gestão tem realizado um trabalho focado na melhoria de vida da nossa população. Na zona rural, estamos recuperando toda a malha vicinal e construindo novos ramais, que estão encurtando caminhos e promovendo mais mobilidade entre as comunidades”, disse o gestor.

O secretário de Obras, Anderson Jardiel, destacou os trabalhos de recuperação das estradas. “Já recuperamos várias estradas e algumas outras estão sendo construídas. Em alguns casos, realizando sonhos antigos das comunidades que estão sendo beneficiadas, saindo do isolamento”, disse.

O deputado Georgiano Neto enfatizou a parceria com a gestão municipal. “Para nós é motivo de alegria voltar a União e ver a Prefeitura entregando obras, anunciando outros benefícios que serão entregues em breve. A gestão já tem um calendário de inaugurações para os próximos meses e nós somos parceiros, sempre prezando pelo bem-estar de todos”, pontuou.