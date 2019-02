Estanhado e Pedra de Fogo vencem campeonato unionense

Realizou-se na tarde do último sábado (02) os jogos da final do Campeonato Unionense de Futebol de Campo feminino e masculino. Os jogos aconteceram no Estádio Municipal, Dr. Sergisnando Alencar.

O time Pedra de Fogo venceu o campeonato masculino e tornou-se campeão unionense após vencer o time Oriundo por 3x0. Já na competição entre times femininos, quem venceu foi o Estanhado (que se tornou bicampeão) com um placar de 2x1 sobre o time do Buriti Alegre.

O campeonato é realizado pela Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. O secretário, França, marcou presença e destacou os avanços do esporte unionense. “Foi um belíssimo campeonato! Todos os times estão de parabéns pelo desempenho e nós já estamos pensando na organização do próximo campeonato. A prefeitura sempre apoiando o trabalho que a secretaria vem fazendo e valorizando os nossos talentos do Esporte”, destacou.





Ascom