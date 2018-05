Escolinhas de futebol oferecem oportunidades para jovens e crianças

Na manhã do último sábado (19), o secretário de Esportes, França, esteve visitando a escolinha de futebol na localidade Santa Maria (zona rural de União). O secretário representou o prefeito do município, Dr. Paulo Henrique, e aproveitou para acompanhar de perto o trabalho que é realizado com crianças e jovens da comunidade.

A escolinha que é comandada pelos desportistas Filho, Edinaldo Santos e outros, trabalha atualmente com crianças de 8 a 14 anos de idade. “Fico feliz em estar vendo hoje o crescimento de muitas escolinhas no município, antes eram poucas e centralizadas na cidade. Hoje as comunidades estão se mobilizando. A Prefeitura, através da secretaria está realizando um trabalho em parceria com essas escolinhas e foi algo que assumimos logo no inicio trabalhar com as categorias de base até porque é o futuro do nosso esporte”, explica o secretário.

França falou sobre o apoio que a prefeitura tem dado as escolinhas do município. “Estamos dando apoio dentro das nossas possibilidades. Conversei com o prefeito, Dr. Paulo, e ele nos garantiu mais condições para estarmos dando mais apoio a essas escolinhas. É um trabalho que tem gerado muitos frutos, pois começamos há pouco mais de 1 ano e hoje já vemos alguns times representando muito bem o nosso município em torneios fora da cidade”, disse.

Edinaldo Santos, que é um dos organizadores da escolinha explica como tem sido realizado o trabalho. “Eu não tive oportunidades quando criança e quando vi essa molecada boa de bola, convidei o Filho e outros amigos para ajudá-los a alcançar aquilo que eu não tive... Uma oportunidade de mostrar aquilo que eu sabia. Os familiares dessas crianças agradecem muito a gente pelo trabalho, tem muita confiança”, frisou.

Fábio pereira, de apenas 12 anos, destaca os benefícios de estar na escolinha da Santa Maria. “Estou gostando, pois estou entre amigos da escola e da comunidade e com isso estou aprendendo muitas técnicas de futebol. É um aprendizado que vamos levar para a vida, além de estarmos fazendo aquilo que gostamos, só temos a agradecer!”, destaca.

