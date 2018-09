Escolas se preparam para VI Olimpíadas Escolares em União

As escolas da rede municipal de ensino de União já estão se preparando para a realização da VI Edição das Olimpíadas Escolares no município, evento que acontece no dia 18 deste mês. O evento deve atrair mais uma vez milhares de pessoas e contará com a participação das escolas dos polos de: Novo Nilo, David Caldas, Buriti Alegre e Divinópolis. O evento segue até sábado (22).



O Ginásio de Esportes “O Pindungão” e o Estádio Municipal vão sediar a realização do evento, com as modalidades de atletismo, voleibol, futsal e queimada, divididos em quase 700 jogos, com a participação de mais 750 atletas que participaram de eliminatórias já realizadas nos polos.

O Secretário Municipal de Educação, Marcone Martins, em entrevista relatou a importância do envolvimento dos alunos e professores. “Será um momento de confraternização e também de integração entre as escolas do município. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Educação, por meio do departamento de Educação Física”, explicou.

A coordenadora do evento, Nildes Piauilino, está otimista com a realização e ressaltou o apoio total da prefeitura e da Secretaria de Educação. “É mais um desafio que nossa equipe irá conseguir realizar com sucesso e contamos com presença dos nossos atletas e professores. É um evento que proporciona ainda um ambiente para aprendizagem no âmbito da educação física”, frisou.

Ascom