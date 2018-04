Escolas municipais vão receber novas carteiras escolares

A Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria Municipal de Educação, começou a receber as novas carteiras e cadeiras escolares, que atenderão alunos da rede municipal de ensino da zona urbana e rural. O lote com 1.400 conjuntos chegou à sede da SEMEC no início desta semana e vai beneficiar toda a rede, em especial as escolas polos, que são as que vão receber alunos das escolas nucleadas.



De acordo com o secretário municipal de Educação, Marcone Martins, a renovação do mobiliário escolar é de grande importância para o processo de apoio ao ensino. “A aquisição destas novas carteiras significa muito para nós. Sabemos que elas vêm para melhorar ainda mais a qualidade da educação, motivar os estudantes e valorizar a educação”, garantiu.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, também comentou sobre a chegada das novas carteiras escolares. “Adquirimos com recursos próprios e também com recursos do FUNDEB essas carteiras e cadeiras. Acreditamos que a renovação do mobiliário em algumas escolas vai proporcionar aos nossos alunos mais comodidade, gerando com isso uma melhoria no aprendizado”, destacou.

Ascom