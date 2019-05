Escolas de União contam com merenda escolar de qualidade

Em nova visita técnica ao depósito municipal de armazenamento da alimentação escolar, o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e o secretário municipal de Educação, Marcone Martins, conferiram de perto a qualidade dos produtos que são distribuídos para as escolas da rede municipal de ensino.



“Sempre acompanhamos com muita atenção o processo de distribuição da nossa merenda. Ao contrário do que algumas pessoas tentam repassar para a população, nosso depósito está muito bem abastecido e as escolas estão tendo merenda suficiente para uma alimentação rica e saudável aos alunos”, disse o gestor.

O secretário de Educação, Marcone Martins, reforçou o compromisso da gestão com a qualidade da merenda. “Esse controle é feito de forma rígida. Temos uma equipe que cuida com carinho para que a alimentação tenha um padrão de qualidade e a merenda que vai para as escolas também é selecionada com base em uma receita nutricional feita especialmente para os nossos alunos”, explicou.

Ascom