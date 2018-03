Escola da zona rural tem estrutura reformada para receber estudantes

A escola Liberalindo Alves Fernandes, na localidade Concórdia, foi reformada e já recebendo alunos através do processo de nucleação. Antes a unidade escolar estava com infiltrações, problemas elétricos e falta de água. Após a reforma e reparos feitos pela Prefeitura Municipal, a escola está em situação completamente diferente, com estrutura reforçada, telhado recuperado, água, energia e banheiro normalizados.



Com o processo de nucleação, a escola vai atender vários estudantes da região. Na manhã desta quinta-feira (22), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e o secretário de Obras, Cícero Cunha, foram até o local ver de perto as instalações e conversar com funcionários que trabalham por lá.

"Tínhamos escolas onde em uma turma agregava alunos do maternal ao quinto ano. Agora, foi dividido e se antes o professor passava conteúdo para seis níveis diferente, agora está passando para dois ou três no máximo. Isso vai provocar uma melhoria na qualidade do ensino oferecido aos nossos alunos, através da nucleação", disse o prefeito. Dr. Paulo Henrique.

O professor Raimundo, que trabalha na escola, explicou ao gestor como vai funcionar com a nucleação. “Com esta melhoria o ensino infantil aqui ficará somente em uma sala e o ensino fundamental ficará separado, o que era a maior prioridade. Pela manhã teremos uma turma de 1º, 2º e 3º ano e 4º e 5º ano na parte da tarde. Com isso se ganha na qualidade”, disse.

Para o gestor a melhoria na qualidade do ensino é um dos focos da gestão. “Fizemos uma análise dos índices da nossa educação e sabemos que é preciso evoluir. É preciso agir para garantir o futuro dos jovens e crianças do nosso município através da educação”, pontua o gestor.

