Equipe da SESAPI realiza visita técnica no centro cirúrgico do HMU

Após a abertura do novo setor de urgências e emergências do Hospital Municipal de União, o próximo passo é a abertura do centro cirúrgico. Nesta segunda-feira (14), uma equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI) esteve visitando o local.

A equipe fez uma avaliação para dizer, em breve, o que ainda vai ser preciso adquirir para que o centro comece a funcionar. Após a avaliação, os técnicos fizeram vários elogios e confirmaram que está cada vez mais perto a conclusão de mais esta etapa.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, falou sobre os esforços que vem sendo realizados para a reabertura do centro cirúrgico. “É um grande passo para a nossa Saúde e queremos realizar isso o mais breve possível. Já avançamos bastante com o novo setor de urgências e emergências e agora estamos empenhados em reabrir o centro e em seguida reformar toda a outra parte do hospital”, disse.

O secretário de Saúde, Narcizo Chagas, destacou a importância deste avanço para União. “É um desejo grande e também uma necessidade da população unionense. A gestão está empenhada em fazer com que isso seja realidade o mais breve possível. Esta visita só confirma que estamos mobilizados e muito em breve estaremos aqui entregando mais este espaço para a população”, destacou.