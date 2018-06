Equipe da SEMASC participa de encontro sobre Bolsa Família

A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de União (SEMASC) participou do Encontro Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família. O evento que é uma iniciativa da Unidade de Gestão do Suas e da SASC, foi realizado em Teresina.



Na ocasião, esteve representando a Secretária Estadual da Assistência Social (SASC), Ana Paula, o coordenador estadual do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, Roberto Oliveira. Estiveram presentes, ainda, o Secretário Estadual de Educação, Helder Jacobina; além do representantes do Governo Federal, da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc) e do departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.

Para a secretária Martina Cavalcante, o encontro trouxe oportunidades e novas experiências. “Foi um momento importante, onde adquirimos mais conhecimentos, trocamos experiências com os muitos representantes que ali marcaram presença e desta maneira poderemos multiplicar cada vez mais o programa e também melhorar a forma como o mesmo é desenvolvido em nossa cidade”, explicou.

O ENCONTRO

O encontro teve como objetivo capacitar os técnicos do Programa Bolsa Família para o acompanhamento das condicionalidades e o aprimoramento da gestão do Programa no Piauí, principalmente nas áreas de assistência social, educação e saúde. Todos os 224 municípios do Piauí estiveram representados através da presença de mais de 600 pessoas.

Ascom