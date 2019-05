Equipe da gestão realiza nova vistoria na ponte da Gameleira

Após denúncias sobre a situação da ponte que liga as comunidades Sapucaia e Gameleira, o secretário municipal de Obras, Anderson Jardiel; o engenheiro da Prefeitura, Ângelo Cavalcante e o vereador Frankilandy estiveram realizando nova visita ao local.



Após nova vistoria, o secretário informou que a ponte sofrerá uma simples intervenção, mas não oferece riscos para quem trafega por ali. “Já estivemos aqui na semana passada e retornamos a pedido do prefeito Dr. Paulo Henrique, para dar continuidade aos trabalhos de intervenção. A ponte não oferece nenhum risco para a população que passa por aqui diariamente, porém estaremos realizando uma pequena reforma para que a mesma ofereça ainda mais segurança”, explicou.

Na oportunidade, eles também conversaram com moradores da comunidade e explicaram sobre o assunto. “Conversamos também com o motorista do ônibus que transporta crianças diariamente para as escolas e explicamos tudo”, disse o vereador Frankilandy.

Ascom