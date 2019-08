Encontro pedagógico reúne 450 servidores da Educação

O Encontro Pedagógico das escolas municipais de União foi um sucesso. O encontro, realizado pela Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), reuniu cerca de 450 profissionais, entre professores, coordenadores, vigias, zeladores, manipuladores de alimentos e secretários.

Abordando o tema ‘Inovação’, este ano o encontro, que foi realizado nas escolas U. E. Maria de Lourdes Craveiro e Irmã Maria Simplícia, busca levar mais conhecimento e qualificação aos profissionais da Educação.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, se fez presente no encontro, conversou com servidores e destacou os avanços da Educação. “União está avançando cada vez mais na Educação. O IDEB tem nos mostrado que estamos no caminho certo. Apostar na qualificação dos profissionais é muito importante e é por isso que a gestão está firme neste propósito”, afirmou.

O secretário de Educação, Marcone Martins, destacou a importância do evento. “É uma oportunidade única, onde os profissionais interagem, aprendem, trocam experiencias e adquirem mais conhecimento. Com isso quem ganha são os estudantes, que vão contar com um ensino de maior qualidade”, frisou.