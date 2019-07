Encontro pedagógico levará mais conhecimento aos servidores da Educação

A Prefeitura Municipal de União realizará através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o encontro pedagógico do segundo semestre de 2019. O Encontro vai reunir diretores, responsáveis por escolas e professores efetivos e seletistas e outros servidores da rede municipal de ensino.

O encontro vai acontecer no dia 01 de agosto, nas escolas Maria de Lourdes Craveiro e Irmã Maria Simplícia.

Este ano o encontro está abordando o tema ‘Inovação’ e levará aos participantes capacitações, palestras e informações relacionadas ao tema principal.

O secretário municipal de Educação, Marcone Martins, informou que a gestão está buscando, com este encontro, proporcionar mais conhecimento aos envolvidos. “É mais uma oportunidade de trocarmos experiências, aprendermos, e obter mais conhecimento sobre assuntos relevantes à nossa Educação. O grande objetivo da nossa gestão é qualificar mais e mais os educadores e servidores”, destaca.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, destacou os avanços da Educação. “Qualificar é apostar na qualidade do ensino que é ofertado. Com mais qualificação se consegue melhores resultados, como os que estamos colhendo ultimamente. Com isso quem ganha são os nossos alunos, educadores e servidores”, disse o gestor.