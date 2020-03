Empresária doa materiais para a prefeitura para a fabricação de máscaras

Em virtude da falta de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para comercialização no mercado, tendo em vista o aumento expressivo do consumo destes no combate ao Coronavírus, a empresária Andressa Leão, em parceria com a Fora do Papel e Grupo Sou estão realizando doações de materiais para fabricação de máscaras ou ainda entregando os utensílios prontos para uso. A Prefeitura de União foi uma das contempladas com a iniciativa e recebeu hoje (30) uma remessa da empresária que compreende os seguintes materiais: 1680 quadrados de TNT, 5 rolos de elástico, 5 rolos de linha e 5 rolos de fio.

De acordo o prefeito Dr. Paulo Henrique, os materiais recebidos estão no ponto para serem fechados e transformados em máscaras de proteção individual. O trabalho será realizado por unionenses que participaram do curso profissionalizante de corte e costura, promovido recentemente pela Prefeitura de União.

“A atitude da Andressa Leão é louvável. Estamos muito agradecidos pelo envio do material. Vamos aproveitar a mão de obra treinada pela Prefeitura de União, por meio da Secretaria de Assistência Social no curso de corte e costura, para terminar a confecção das máscaras, que irão ser encaminhadas para os órgãos de saúde do município que estão atuando incansavelmente no combate à disseminação do coronavírus”, afirma Martina Cavalcante.

“Estamos mandando ou tudo pronto ou material para fabricação de máscaras para mais de 20 municípios, além de mais de 30 instituições em Teresina que estão recebendo material pronto. Já estamos entrando para a terceira semana de produção, pois sabemos da falta de equipamentos de proteção individual no mercado e da grande necessidade de utilização destes nesse momento tão difícil em que o vírus se espalha”, explica Andressa Leão.