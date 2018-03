EM UNIÃO, DENGUE NÃO! Campanha de combate ao Aedes Aegypti é lançada

Realizou-se na manhã desta quarta-feira (14), o lançamento da campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti (mosquito da dengue), em União. O evento aconteceu no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município e contou com a presença de autoridades do município, de profissionais da Saúde e da comunidade unionense.

Na oportunidade a gestão em Saúde apresentou aos agentes de endemias como serão feitos os trabalhos durante a campanha, que buscará unir profissionais e população na luta contra a dengue. Uma das atividades inseridas no projeto é o mutirão, que já tem cronograma abrangendo a zona urbana e povoados da zona rural.

A especialista em Controle e Gestão Municipal, Margareth Pimentel, participou do evento e falou aos participantes. “Realizamos aqui o lançamento da campanha contra a dengue e apresentamos o projeto “Em União, dengue não!”. O grande foco deste projeto é a classificação de risco dos imóveis, com isso estaremos classificando os imóveis com selos (vermelho, amarelo e verde), de acordo com o risco de dengue encontrado ali durante as visitas”, explicou.

Margareth explicou ainda sobre as parcerias dentro do projeto. “O trabalho será desenvolvido durante todo o ano de 2018. Vamos começar com o mutirão de limpeza e orientação aos proprietários dos imóveis. Com isso envolveremos servidores e a população em geral. Em outro momento estaremos realizando parcerias e campanhas dentro das escolas, com foco no combate ao mosquito”, disse.

A secretária municipal de Saúde, Dra. Anne Costa, comenta sobre a expectativa do projeto. “Estamos trabalhando com força total para que este projeto contra a dengue seja realizado com sucesso em todo o município. É uma campanha forte, bem trabalhada e que certamente irá conscientizar a população sobre a prevenção e os cuidados para evitarmos a proliferação dos focos do mosquito. A Saúde estará firme nas parcerias dentro do projeto”, destaca.

MUTIRÕES

De acordo com o cronograma de mutirões lançado pela Secretaria Municipal de Saúde, a campanha terá início no dia 20 deste mês, pelo Bairro Nossa Senhora das Graças e em seguida percorrerá vários bairros e localidades rurais. O último mutirão acontecerá no dia 26 de abril, na localidade Divinópolis.

Ascom