Em Teresina, prefeito recebe van para transporte de pacientes

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve pessoalmente na sede da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI) na manhã desta sexta-feira (23) para receber uma van. O veículo, que comporta 17 passageiros, é destinado para ações de atenção a Saúde no município.



O benefício foi anunciado no mês passado pelo gestor. A van é mais um fruto de parceria entre a gestão municipal, o Governo do Estado, através de emendas dos deputados Júlio César e Georgiano Neto.

"Recebemos com alegria mais este transporte para a nossa Saúde. É algo que vai beneficiar a população unionense, especialmente aqueles que dependem de um transporte para vir a Teresina realizar algum tipo de tratamento", destacou o gestor.

A secretária municipal de Saúde, Dra. Anne Costa, também destacou a importância do veículo. “Quem ganha com isso é a população unionense que agora conta com mais este transporte. Aqueles pacientes que precisam se deslocar para Teresina em busca de tratamentos específicos serão beneficiados e com isso os trabalhos da Saúde municipal também serão mais agilizados”, explica.

