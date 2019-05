Em reunião, gestão debate futura implantação de Guarda Municipal

Nessa terça-feira (14), o prefeito Dr. Paulo Henrique esteve reunido com o vice-prefeito de José de Freitas, Antônio Abreu; o vereador Frankilandy e o presidente do sindicato dos Guardas Municipais, Ivanildo Henrique. Na oportunidade, foi debatida a futura implantação de uma Guarda municipal em União em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, que fará a doação de viaturas e armas.



O projeto viabilizará mais segurança para a população e reforçará o trabalho que já é realizado pelas polícias Militar e Civil. “É um desejo de todos nós e é viável, porém precisamos organizar metodicamente o projeto para executa-lo”, informou o prefeito.