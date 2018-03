Em Brasília, prefeito cobra reforma de hospital e busca novos projetos

Durante sua passagem por Brasília (DF) na semana passada, por ocasião da solenidade de assinatura do termo de adesão ao Programa Internet Para Todos, o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, aproveitou a oportunidade para pleitear novos projetos para o município e cobrar aqueles que já foram encaminhados.

No Senado Federal, o prefeito foi recebido pelo senador Ciro Nogueira. “Aproveitei a ocasião para pleitear junto ao senador alguns projetos de interesse do nosso município. Cobrei a ele o que nos foi prometido para reformarmos a outra parte do nosso hospital, cujo pedido foi feito há seis meses e ele garantiu que irá nos ajudar”, disse o gestor.

Ascom