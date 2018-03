Em Brasília, prefeito assina adesão ao Programa Internet Para Todos

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, assinou nesta segunda-feira (12) o termo de adesão ao programa "Internet para Todos", do governo federal. O gestor esteve acompanhado pelo deputado estadual Georgiano Neto (PSD). O evento foi realizado às 14h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, com a presença de centenas de prefeitos e parlamentares de todo o país e também do presidente Michel Temer. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), também esteve presente.



Gilberto Kassab veio ao Piauí para apresentar o programa. O Internet para Todos pretende levar conectividade às localidades que ainda não têm acesso à banda larga. A internet será fornecida pelo Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), lançado ao espaço em maio de 2017.

O termo de adesão define a infraestrutura básica e as condições para a participação dos municípios. Para isso, cada prefeitura indica as localidades que vão receber as antenas para a distribuição do sinal de internet. Além de garantir a segurança da área, a prefeitura também vai arcar com as despesas de energia elétrica que esses equipamentos consumirem. Os municípios beneficiados nesta primeira fase vão começar a receber as antenas em maio.

Para o prefeito, Dr. Paulo Henrique, o programa é de extrema importância para os municípios brasileiros. “É mais um avanço tecnológico que possibilitará melhores condições aos municípios contemplados. A nossa cidade recebeu esta feliz notícia ainda no início do ano de 2017 e agora estamos assinando a adesão para que seja instalada o mais breve. Isso possibilitará uma internet de qualidade onde não se tem; também em pontos estratégicos e facilitará bastante os nossos trabalhos”, disse.

