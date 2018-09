Eliane relembra sucessos da carreira e leva multidão ao P. Beira Rio

O Dia do Vaqueiro também foi marcado pelo show da cantora Eliane. Conhecida como “A Rainha do Forró”, a cantora se apresentou no Parque Beira Rio e apresentou os grandes sucessos de sua carreira, que este ano comemora 35 anos.

Eliane disse que estava feliz por voltar a União e agradeceu o carinho dos fãs e a receptividade da equipe organizadora do evento. O cantor unionense, Glauber Ferrari, foi quem fez a abertura do show com repertório de vaquejada e forró das antigas.

Na Praça Barão de Gurguéia, a população prestigiou ainda shows com Isaac do Acordeon e a banda teresinense Toda Boa.

Ascom