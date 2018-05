Educação realiza formações com professores da rede municipal

O Brasil passa pelo um momento de transição no currículo escolar. Em União, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação de União está realizando as formações com diretores e professores de áreas específicas. As formações seguem até o dia 17 deste mês e tem o objetivo de planejar o processo e preparar a rede municipal para a reelaboração do currículo escolar e implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no município.



Após a constituição dos comitês, os grupos estão estudando o histórico escolar da rede, produzindo textos do novo currículo e iniciando a mobilização e comunicação a todos os envolvidos, especialmente os professores da rede municipal de ensino.

O secretário de Educação, Marcone Martins, falou sobre a importância das formações. “Todos os professores da nossa rede vão participar, todos estão envolvidos. O que está acontecendo neste momento é um processo de formação onde estamos planejando o processo de preparação para toda a rede de ensino. É um momento importante para a Educação do nosso município, que passa a ter mais qualidade e mais planejamento”, destaca.

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.

Ascom