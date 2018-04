Edital para realização de Teste Seletivo em União é divulgado

A Prefeitura Municipal de União divulgou nesta sexta-feira (06), edital de teste seletivo para preenchimento de vários cargos no quadro de servidores municipais. O teste será realizado pelo Instituto Machado de Assis com prova objetiva e prova de títulos para todos os cargos. As provas serão aplicadas no município de União.



As Inscrições serão feitas via internet no endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com, a partir do dia 04 de abril e seguem até o dia 20 de abril, sendo este também o último dia para pagamento do boleto.

Aplicação das provas

De acordo com o edital, a prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas está prevista para o dia 29/04/2018, no horário de 09h (nove horas) às 12h (doze horas). Caso seja necessária a aplicação de prova em 02 (dois) turnos, possibilidade prevista no Edital, o turno da tarde será realizado no mesmo dia previsto no item anterior, no horário de 14h (quatorze) horas às 17h (dezessete) horas.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 01 (uma) hora do horário determinado para o início das provas munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, documento de identificação original com foto e comprovante de pagamento de inscrição.

Pessoas com deficiências

Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste certame, conforme estabelecidas no anexo II deste Edital, aos candidatos com deficiência, de acordo com os critérios definidos no art.4º, do Decreto Federal nº3298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, bem como o que prevê a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, VIII.

O Teste Seletivo terá validade para a convocação de 01 (ano) a contar da data de publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de UNIÃO- PI.

Gabarito

Os gabaritos preliminares referentes às provas objetivas serão divulgados em até 24h (vinte e quatro horas) após a realização das provas no site eletrônico: www.institutomachadodeassis.com.br.

Locais de prova

A partir de 26 de abril, o candidato poderá conferir no endereço eletrônico do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, os locais e horários para realização das provas.

Valor das inscrições

> TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL - R$ 50,00

> TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - R$ 70,00

> TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - R$ 90,00

Outras informações

Os interessados podem obter mais informações sobre este Teste Seletivo através do endereço de e-mail: [email protected]ou pelo telefone: (86) 3025-1017, com horário de atendimento de segunda à sexta, das 09h às 12h e das 14h00min às 17h00min.

Confira o edital para o Teste Seletivo clicando neste link: https://bit.ly/2GDET4C

Ascom