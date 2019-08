Dupla Sirano e Sirino se apresenta hoje no Parque Beira Rio

A surpresa aguardada pela população unionense foi confirmada no final da manhã desta quinta-feira (29). A dupla cearense Sirano e Sirino chegou ao município e confirmaram a expectativa da população, sobre show a ser realizado na noite de hoje, no Parque Beira Rio.

Com isso, o suspense em relação aos shows desta quinta-feira estão findados. “Foi uma grata surpresa para todos nós! São músicos conhecidos no cenário nacional e será sem dúvidas um show pra marcar e ficar na história. A dupla fará um show espacial em homenagem aos vaqueiros e a população unionense!”, disse o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, que esteve recepcionando a banda.

Sobre a dupla

Sirano & Sirino é uma dupla de cantores de forró formada pelos irmãos Antônio Sirano Cavalcante e Manuel Sirino Cavalcante, ambos naturais de Maranguape, no Ceará. Como compositor, Sirano possui mais de duzentas obras. Algumas canções foram gravadas pela Banda Mastruz com Leite, pela cantora Kátia de Tróia, Banda Mel com Terra, Banda Alta Tensão, a cantora Eliane e outros.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Praça Barão de Gurgueia

- Isaac do Acordeon

- Jardel do Acordeon

- Hallyson Balada de Luxo

Parque Beira Rio

- Astro Rei

- Chikinho do Forró

- Sirano e Sirino