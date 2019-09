Dr. Paulo Henrique realiza visita técnica em UBS na localidade São João

Na manhã desta terça-feira o prefeito de União Dr. Paulo Henrique esteve realizando visita técnica na Unidade Básica de Saúde Antônio Terto Neto, na localidade São João.

Na oportunidade, o gestor conversou com funcionários e populares sobre o atendimento e o fornecimento de medicamentos. “Encontramos a UBS funcionando normalmente com a farmácia cheia e já autorizamos a realização de reparos na estrutura do local”, disse o prefeito.

O prefeito informou ainda que seguirá realizando visitas técnicas nas outras Unidades Básicas de Saúde do município.