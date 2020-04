Dr. Paulo Henrique determina distribuição de cestas com merenda para famílias

O prefeito Paulo Henrique autorizou a distribuição da merenda escolar, que foram transformadas em cestas básicas para serem entregues às famílias dos alunos em situação de vulnerabilidade social. A entrega será feita a partir da próxima terça-feira (7), pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, em algumas escolas da rede municipal.

“A merenda escolar não pode ficar guardada, apodrecendo no depósito, sendo que os alunos não estão frequentando a aula e esses alimentos são essenciais para a saúde deles. E estamos fazendo isso respaldados por lei. Eu já tinha determinado à equipe da educação que fosse feita a organização das cestas e que selecionássemos as famílias de baixa renda. Pessoas que estão passando dificuldades. Só peço que não haja aglomeração. São 1500 cestas básicas que vão ser distribuídas de forma organizada pela equipe e se essa situação da pandemia durar por mais tempo, vamos encontrar formas para distribuir mais cestas básicas para as famílias carentes”, afirma Dr. Paulo Henrique.

O prefeito já determinou ao secretário municipal de educação, Marcone Martins, a divulgação de um cronograma de distribuição das cestas, bem como comunicar às famílias dos alunos para que o recebimento das cestas básicas ocorra sem aglomerações.

“Estamos com as aulas suspensas desde o dia 18 de março por conta do coronavírus. Na parte alimentar, os alunos estão prejudicados, pois sabemos que eles dependem muito dessa merenda na escola para sua segurança alimentar. Depois da lei ser aprovada em nível federal, nosso prefeito determinou que a entrega dos kits fosse feita da forma mais ágil possível. Chamamos toda a equipe do depósito da merenda e do Conselho de Alimentação Escolar e estamos montando os kits para serem entregues às famílias mais necessitadas dos alunos”, explica Marcone Martins.

ESCOLAS E INSTITUIÇÕES INFANTIS MUNICIPAIS QUE RECEBERÃO KITS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS (AS) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

✅U.E. MARIA DE LOURDES MIRANDA CRAVEIRO;

✅U.E. PADRE LUIS DE CASTRO BRASILEIRO;

✅U.E. CLIVIA BOAVISTA;

✅U.E. WALTER ALENCAR;

✅CENTRO INFANTIL "TIA AURY";

✅U.E. ABSALÃO RODRIGUES (MUSSUM);

✅CRECHE TIA GLORINHA (NOVO NILO);

✅CRECHE JOANA PEREIRA (GAMELEIRA II);

✅U.E. ANT° MEDEIROS FILHO (DAVID CALDAS);

✅U.E. JOSÉ EXPEDITO MEDEIROS (SOARES);

✅CRECHE TIA CLEUSA (DIVINÓPOLIS);

✅U.E. ALCIDES RODRIGUES (TABOCAS);

✅U.E. JOSÉ DE ALENCAR (FORMOSA).