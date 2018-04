Diretores participam de formação sobre o Educacenso 2018

Realizou-se na última quarta-feira (18) uma reunião com todos os diretores de escolas de União para tratar sobre o Educacenso 2018. Os dados finais do Censo Escolar servem de base para o repasse de recursos do Governo Federal e para acompanhamento das políticas públicas educacionais.



Durante a reunião, realizada no espaço do Depósito da Alimentação Escolar de União, os profissionais que se fizeram presentes, receberam informações e orientações sobre como proceder e contribuir com o Censo Escolar 2018. É a primeira vez que a gestão pública coloca uma equipe técnica exclusiva para acompanhar o Educasenso.

“O objetivo desta reunião foi fazer com que todos os diretores, tanto da zona urbana, como da zona rural abracem o objetivo do censo escolar. Na ocasião pudemos treinar esses profissionais sobre o preenchimento das fichas, orientamos sobre o prazo de entrega do material”, explicou o secretário de Educação, Marcone Martins.

EDUCACENSO

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica, sendo considerado o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro nessa área. Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.

O Censo Escolar abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional. A coleta de dados das escolas tem caráter declaratório e é dividida em duas etapas. A primeira consiste no preenchimento da Matrícula Inicial, quando ocorre a coleta de informações sobre os estabelecimentos de ensino, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. A segunda ocorre com o preenchimento de informações sobre a Situação do Aluno, e considera os dados sobre o movimento e rendimento escolar dos alunos, ao final do ano letivo.

Ascom