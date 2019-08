Dia Nacional do Vaqueiro é comemorado com procissão e homenagens

A tradicional missa, seguida de procissão em alusão ao Dia Nacional do Vaqueiro foi realizada na manhã desta quinta-feira (29) em União. A tradicional movimentação religiosa realizou homenagens ao saudoso Chico Teófilo e sua esposa Conceição, que por muitos anos mantiveram viva a tradição.

A cavalgada saiu do pátio da Igreja Matriz de União e seguiu até a fazenda do saudoso Chico Teófilo, onde foi realizada uma missa e diversas homenagens. A movimentação contou com a presença de centenas de vaqueiros e vaqueiras. O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, também acompanhou a procissão montado a cavalo.

Após a missa, uma programação intensa será realizada para os vaqueiros durante todo o dia de hoje. Vaquejada, pega de boi no limpo, almoço para os vaqueiros e apresentações com bandas de forró estão dentro da programação.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, destacou a importância das movimentações em torno da data. “É uma data importante para todos nós! O vaqueiro faz parte da nossa cultura e das nossas raízes. Temos orgulho em manter viva esta tradição que é tão bonita e tão prestigiada. A gestão sempre em parceria com a Associação, na realização dessas atividades”, frisou.



O Dia Nacional do Vaqueiro

A institucionalização do 29 agosto como dia Nacional dedicado ao Vaqueiro é de 2008. Mas desde 29 de agosto de 1944 em União, ocorre uma grande procissão da categoria com devoção a São Raimundo Nonato, que é co-padroeiro da diocese do município. Em União existe um coral composto somente por vaqueiros e também uma associação da categoria fundada em 1984.

Chico Teófilo

Foi o presidente da primeira associação de vaqueiros (AVAU), em União. Era vaqueiro e dono da Fazenda do Vaqueiro, local onde realizava vaquejada todos os anos no dia 29 de agosto. Foi vereador de União, fundador e presidente do Coral dos Vaqueiros de União. Fundou também a primeira Associação de vaqueiros do Brasil, a Associação de Vaqueiros de União.