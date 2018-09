Dia do Vaqueiro é marcado por manifestações de fé

O Dia Nacional do Vaqueiro é comemorado anualmente em União, sempre no dia 29 de agosto. A data tradicional é a mais movimentada e faz parte da programação dos Festejos de São Raimundo Nonato, co-padroeiro do município.

Este ano, como de costume, foi realizada a procissão dos vaqueiros, saindo da sede da Associação dos Vaqueiros e seguindo até a Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Na oportunidade, milhares de pessoas participaram, entre homens e mulheres.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, marcou presença e falou sobre o dia. “É um dia muito importante para nós unionenses! Dia em que homenageamos esses homens e mulheres de garra, de força e fibra. São os heróis e heroínas do sertão e aqui em nossa cidade esta tradição é muito forte e sempre será! Parabéns a todos e todas!”, frisou o gestor.

O restante do dia foi marcado ainda por vaquejadas e os vaqueiros e vaqueiras aproveitaram para movimentar as ruas da cidade com seus cavalos.

Ascom