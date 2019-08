Dia Do Vaqueiro: Confira a programação para o evento em União

Tradicionalmente no dia 29 de agosto é comemorado o Dia Nacional dos Vaqueiros no município de União. A data foi dada através do projeto de LEI No- 11.797, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008, pelo ex-presidente do Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva. Em nosso município, uma vasta programação será realizada durante todo o dia, onde centenas vaqueiros de União e de outras cidades vão participar.

Na fazenda do saudoso Chico Teófilo, vaquejada, homenagens, festa e outros estão previstos o dia todo, iniciando com a tradicional procissão dos Vaqueiros pelas principais ruas da cidade.

Questões históricas justificam a escolha desta data para comemorar o Dia Nacional do Vaqueiro. No estado do Piauí, no dia 29 de agosto de 1944, foi organizada a primeira passeata de vaqueiros do Brasil, que já acontece há mais de 50 anos na cidade de União, município distante 59 km da capital Teresina. É a maior festa de vaqueiros do Brasil, contando com a participação, sempre crescente de cerca de mil vaqueiros.

O Coral do Vaqueiro, organizado pelos vaqueiros de União no ano de 1987, também revela um pouco da história deste grupo e do Brasil. Contando com 40 (quarenta) componentes, entre vozes masculinas e sanfoneiros, tem sido homenageado em diversas oportunidades como sendo legítimo representante do folclore nordestino e piauiense.

Também na cidade de União, cidade natal do Patrono dos Vaqueiros do Brasil, o Vaqueiro José Serafim, no ano de 1984, foi fundada a primeira Associação de Vaqueiros do Brasil, representando um marco na luta dos vaqueiros por justas condições para o trabalhador pecuário, titular, como todos os brasileiros, dos direitos trabalhistas assegurados pelas normas pátrias.