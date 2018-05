Dia D de vacinação contra a gripe H1N1 foi realizado em União

O Dia D de Vacinação contra a gripe H1N1 foi realizado no último sábado (12), em todo o país. A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Saúde realizou durante todo o dia do sábado. Os postos de saúde ficaram abertos para a vacinação nos integrantes dos chamados grupos de risco (ou prioritários), são eles: Idosos, Crianças de 6 meses até menores de 5 anos, Trabalhadores da saúde, Professores das redes pública e privada, Povos indígenas, Gestantes, Puérperas (até 45 dias após o parto), Pessoas com doenças crônicas (asma, diabetes…) ou com imunossupressão.



De acordo com a secretária municipal de Saúde, Dra. Anne Costa, 9.554 pessoas serão vacinadas no município até o final da campanha. Até o momento 6.070 vacinas já foram aplicadas, uma margem de 63% da meta a ser alcançada.

A secretária ressaltou ainda que apesar da greve dos profissionais agentes de Saúde no município, a campanha tem sido realizada. “Está sendo uma campanha com bastante dedicação por parte dos profissionais, já que os profissionais agentes de Saúde e algumas enfermeiras estão ausentes porque estão em greve. Alguns municípios não tiveram condições de realizar a campanha. É um momento importante para a Saúde em todo o país, mas através da colaboração e empenho da gestão e servidores estamos realizando os procedimentos e esperamos alcançar as metas até o final da campanha”, destacou.

Ascom