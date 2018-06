Delegação da APAE de União alcança bons resultados em Olimpíada Estadual

O município de União foi destaque na XII Olimpíadas das APAES (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), realizada entre os dias 06 e 09 de junho, em Teresina. O evento teve como principal objetivo a integração dos alunos no esporte e também promover a inclusão na sociedade, proporcionando o desenvolvimento dos mesmos e aprimorando as habilidades físicas e psicossociais.

Com apoio da Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Saúde, a APAE de União participou com a uma delegação composta por 15 atletas das competições de atletismo e futsal. Na oportunidade, os representantes do município alcançaram excelentes resultados durante as provas. Ao total, União levou 07 medalhas de ouro, 02 de prata e 02 de bronze.

Para o coordenador do projeto Jogos Adaptados da APAE de União, Guilherme Muller, a participação nas olímpiadas representa a superação de limites. “Sabemos que historicamente os indivíduos com deficiência sofrem diversos tipos de discriminação e, por consequência, sentem-se desestimulados por sua condição. Por isso, as olimpíadas visam promover uma integração maior, elevando a autoestima dos participantes e para nós, isso é uma grande conquista”, explica.

Guilherme avaliou ainda de forma positiva a participação de atletas da APAE de União no evento. “Foi um momento de grandeza, onde todos puderam através do esporte superar as dificuldades no dia a dia e demonstrar suas capacidades através da participação dos jogos. Bem como uma troca de experiências e vivências únicas com os demais atletas e delegações de outros municípios. Com certeza, nas próximas Olimpíadas iremos garantir mais vagas para etapa nacional”, pontua.

A secretária de Saúde, Dra. Anne Costa, destacou a parceria e o trabalho que vem sendo realizado pela APAE do município. “Estamos garantindo apoio a estes e outros trabalhos que a APAE vem realizando, para nós é motivo de muita satisfação colher os frutos desta parceria e ver a mudança na autoestima destes indivíduos e consequentemente vermos que União está mais uma vez sendo destaque e tendo reconhecimento. É importante que eles tenham total inclusão na sociedade e que tenham direito a qualidade de vida como qualquer outra pessoa. Guilherme e toda equipe estão de parabéns!”, destacou.

COLABORAÇÃO

Guilherme agradece ao apoio dos seguintes profissionais: prefeitura Municipal de União; Secretaria Municipal da Saúde de União; Secretaria Municipal de Educação de Uniao; Diretoria e Presidência da APAE; Pedagogas, Terapeuta Ocupacional da APAE e profissional da educação física da SEMASC.

Ascom