De olho no IDEB, gestão realiza simulados nas escolas municipais

De olho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), está reforçando o incentivo aos educadores e aos estudantes da rede municipal.

Este ano haverá avaliação do IDEB e para obter um desempenho ainda melhor que o da última avaliação, as escolas de União estão realizando simulado com os alunos que farão a prova. Na quinta-feira (27), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e o secretário Marcone Martins visitaram a Unidade Escolar Padre Luís de Castro Brasileiro. Na oportunidade, os gestores percorreram as salas de aula e conversaram com alunos e professores.

“Nossa Educação tem avançado significativamente nos últimos anos. Continuamos trabalhando diariamente na busca por melhorias e tudo isso pensando em melhorar a qualidade do ensino ofertado. Com isso quem ganha são as nossas crianças e jovens, que são atendidos pela rede municipal com um ensino cada vez melhor”, destacou o prefeito.

O secretário, Marcone Martins, destacou o acompanhamento da SEMED nas escolas. “Nossa equipe técnica está acompanhando tudo de perto e orientando os nossos educadores com o objetivo de termos bons resultados. Avançamos muito e iremos avançar muito mais com esse trabalho que estamos desenvolvendo, através de uma equipe unida e focada”, pontuou.