Cursos oferecem alternativas de geração de renda

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC) está realizando dois cursos de grande importância. Os cursos de arte com mosaico e técnicas de maquiagem estão sendo realizados na sede do CRAS II.

O curso de arte com mosaico está sendo ministrado pela instrutora Suely Freitas em dois turnos, manhã e tarde, atendendo 20 alunos. Já o curso de maquiagem, ministrado pela instrutora Jéssica Christine está sendo realizado no turno da manhã com 14 alunas.

Os cursos estão beneficiando mães de crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e pessoas com idade acima de 16 anos, proporcionando mais oportunidades de geração de renda.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, destacou a importância de incentivar a capacitação voltada para a geração de renda. “O artesanato, a maquiagem e outras técnicas que já foram ensinadas aqui estão mudando a realidade de muitas pessoas. Após a conclusão desses cursos, essas pessoas passam a ter uma opção a mais de renda, complementando o que já existe nas famílias. A gestão continua buscando essas alternativas e incentivando a realização de cursos e outras iniciativas”, disse o gestor.