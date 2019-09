Curso de salgados será realizado com beneficiários do Bolsa Família

A Prefeitura Municipal de União estará ofertando, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC) o curso de salgados para festa. O curso tem o objetivo de levar mais conhecimento e promover oportunidades para as pessoas beneficiadas.

O curso vai contemplar pessoas que são beneficiárias do Programa Bolsa Família no município. Para quem estiver interessado, as inscrições estarão abertas entre os dias 16 e 27 de setembro, de 08 às 14h na SEMASC.

Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos e ao se apresentar para a inscrição, é necessário apresentar documentação fundamental (RG, CPF).