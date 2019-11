Curso de corte e costura beneficia 30 pessoas em União

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) está realizando curso de Corte e Costura. O curso, que acontece no CRAS II (Bairro São Sebastião) está contemplando duas turmas com 15 alunos, cada uma.

O curso foi iniciado no dia 17 de outubro e segue até o dia 8 de novembro. É direcionando para pessoas atendidas pelo Programa Bolsa Família do município. “É sem dúvidas mais uma forma que a gestão encontrou de ofertar apoio, orientações e oportunidades para essas pessoas que poderão sair daqui profissionalizadas e com chances de obter renda extra”, disse a secretária, Martina Cavalcante.