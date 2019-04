Crianças e jovens atendidos pelos CRAS recebem materiais esportivos

A Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC), realizou na manhã desta quarta (03) a entrega de material esportivo para jovens que são atendidos nos Centros de Convivência do município, CRAS I e II.

A solenidade de entrega foi realizada no Ginásio de Esportes “O Pindungão” e contou com a presença das crianças e jovens que foram beneficiados, da secretária, Martina Cavalcante; do secretário de Esportes, França e servidores da SEMASC.

A secretária, Martina Cavalcante, aproveitou a oportunidade para frisar que “o futebol está trazendo bons resultados com esses jovens, para isso, tivemos que alinhar com a educação e comportamento dentro da família, onde o professor Paulo Peixe, não só ensina a jogar futebol, mas também trabalha a questão da disciplina e o coletivo. Com isso já é possível ver os resultados positivos, com jovens melhorando a nota nas escolas. A realização do projeto contou com a parceria de outras secretarias, como a Educação, Esporte e apoio total da Prefeitura Municipal de União”, destacou.

O secretário de Esportes, França, destacou o trabalho da SEMASC. “Quero parabenizar a secretária Martina pelo o belo trabalho desenvolvido com essas crianças, inserindo no esporte, dando uma oportunidade para os nossos jovens que precisam dessa ajuda. Hoje os jovens podem contar com material adequado para a prática de suas atividades. É uma imensa satisfação estarmos entregando os materiais”, disse.

A Coordenadora do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Nete Macedo, informou que projeto também está sendo desenvolvido no povoado Divinópolis e Novo Nilo, e em breve o povoado David Caldas será agraciado com as ações. “É um projeto que já acontece há certo tempo. O que estamos fazendo neste período é a entrega dos materiais adequados para que eles possam participar da melhor forma. feito nesse período é a entrega de material adequado para que eles possam participar da melhor forma, e é uma alegria de hoje podermos está entregando um uniforme e uma chuteira para cada um deles”, pontuou.