Crianças, jovens e idosos participam de festinhas juninas

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC), realizou nesta terça-feira (26) festinhas juninas com as crianças e jovens que são atendidos pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e com os idosos, atendidos pelo CRAS.

Os eventos aconteceram na sede da AABB de União. Com as crianças e jovens, a confraternização foi realizada pela manhã e com os idosos, na parte da tarde. Na oportunidade, o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, marcou presença e também caiu no forró.

“São momentos únicos para eles e para nós. Além de diversão, confraternização, temos a oportunidade de conversar, trocar experiências e ouvir de cada um deles a sua experiência de vida. Aqui temos a comprovação de que esses serviços, ofertados pela SEMASC, tem feito a diferença na vida dessas pessoas”, disse o gestor.