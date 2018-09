Creche Tia Auri Nery realiza desfile de & de setembro em União

Na manhã desta quinta-feira (06/09) funcionários, alunos e pais desfilarem por algumas ruas de União, o ato faz parte da programação escolar envolvendo escola, aluno e família no aprendizado vivenciando a história do nosso país, em especial o dia da Independência do Brasil, 7 de Setembro.



O desfile foi comandado pela diretora da escola, Patrícia Nery, com apoio dos funcionários da referida escola. “Estamos muito felizes pela realização desta atividade escolar em comemoração da Independência do Brasil se dar amanhã 7 de setembro, agradeço muito os pais que estiveram presentes acompanhado seus filhos e ajudando nossa creche a desenvolver o aprendizado dessas crianças", relatou Patrícia Nery, diretora da creche Tia Auri Nery.

Ossian Mello