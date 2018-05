CRAS II realiza evento e atividades em homenagem às mães

Realizou-se na manhã desta sexta-feira (11) uma manhã de atividades em homenagens as mães atendidas pelo CRAS II, em União. O evento que contou com o apoio da Prefeitura Municipal de União, foi organizado através da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC).

As participantes puderam participar de palestra com o psicólogo Jaelton Jakson, presenciaram apresentação de danças por parte do grupo de crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), participaram também de concurso de dança entre mães, sorteio de brindes e lanche.

A secretária, Martina Cavalcante, destacou a importância do momento de confraternização. “Tem sido de grande importância o trabalho desenvolvido pela equipe da SEMASC com essas mamães, com jovens, crianças e idosos. Foi um momento especial onde pudemos nos aproximar mais dessas pessoas, repassar orientações sobre seus direitos e deveres e conscientiza-las um pouco sobre a missão de ser mãe. Estão todas de parabéns, pela passagem do seu dia”, destacou.

Para o prefeito, Dr. Paulo Henrique, o trabalho que vem sendo realizado é de grande importância. “A Prefeitura tem grande satisfação em poder contribuir e incentivar ações como esta, que são coordenadas pela equipe da SEMASC e que atendem diretamente a população mais carente da nossa cidade. Estar mais perto destas pessoas garantindo seus direitos faz parte da nossa missão e continuaremos com este objetivo”, frisou.

