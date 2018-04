CRAS II realiza 2º encontro com grupo de gestantes

Realizou-se na manhã desta quarta-feira (11) o segundo encontro de gestantes “Mamãe Feliz, Bebê Sorridente”, na sede do CRAS II em União. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e tem por objetivo a promoção de uma gestação tranquila e o oferecimento de um acompanhamento psicossocial às mulheres.



Em cada encontro é abordado um tema de grande importância para esta fase tão importante na vida não só da mulher, mas do bebê que está sendo gerado. O encontro contou com a colaboração da nutricionista do NASF, Liriane Alves, que falou para as participantes sobre a importância de uma alimentação nutritiva e balanceada durante a gestação para que o bebê tenha um crescimento saudável.

A secretária, Martina Cavalcante, ressaltou a importância do acompanhamento das gestantes. “São encontro sempre muito proveitosos, onde as futuras mamães são munidas de informações e orientações importantes para a sua gravidez. Abordamos também, na ocasião, sobre aleitamento materno e as gestantes puderam conhecer a riqueza do leite materno e tiraram dúvidas sobre mitos e verdades sobre amamentação”, frisou.

