Coronavírus: Prefeitura reorganiza a tabela de pagamentos

Em decorrência da rápida disseminação do Coronavírus em todo o país, o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, autorizou a reorganização da tabela de pagamentos do município para evitar aglomerações nos bancos. Ao invés de serem pagos todos no mesmo dia, os servidores da administração municipal serão pagos em três dias ainda no final do mês de março.



A medida é temporária, tomando como base os decretos de emergência em saúde pública, tanto em nível municipal como estadual.

“Excepcionalmente esse mês, a Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria de Finanças, fará o pagamento da folha de pessoal de forma parcelada, começando dia 27 e finalizando dia 31 de março. O calendário de pagamento será amplamente divulgado em todos os meios de comunicação e mídias sociais. Destacamos ainda que os bancos têm limitação de pessoas no autoatendimento para evitar contágio, então, todos que puderem evitar ir aos bancos, o façam, utilizem os aplicativos e o cartão de débito. Neste momento, todo cuidado hoje refletirá amanhã no número de infectados. Essa é mais uma ação tomada pela PMU num esforço conjunto e coordenado entre as secretarias no combate ao CORONAVÍRUS (COVID-19)”, afirma Leonardo Meneses, secretário municipal de Finanças.





Nova organização da tabela de pagamento para evitar aglomeração nos bancos

Dia 27/03

Dia 30/03Dia 31/03

SAÚDE (EFETIVOS)

SAÚDE

(NÃO EFETIVOS)

ADMINISTRAÇÃO (NÃO EFETIVOS)

HOSPITAL

ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS)

EDUCAÇÃO

(NÃO EFETIVOS)

EDUCAÇÃO

(40% EFETIVOS)EDUCAÇÃO

(60% EFETIVOS)