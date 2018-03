Construção de bueiro possibilita mobilidade e tira comunidades do isolamento

A prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Obras concluiu a obra de implantação de um bueiro na estrada que liga as localidades Varginha e Segredo. A obra era uma reivindicação antiga da população daquela região, que sofriam com dificuldades de trafegar, especialmente no período chuvoso.



Na manhã desta quinta-feira (22), o prefeito Dr. Paulo Henrique e o secretário de Obras, Cícero Cunha, estiveram visitando o local e conversando com moradores da região. “Para nós esta obra representa mais um compromisso que honramos. Para quem reside aqui na região e precisa da estrada, sabemos que representa a realização de um sonho. Estamos trabalhando de forma incansável para resolver os problemas que tem surgido, sabemos que são muitos, mas estamos empenhados”, disse o prefeito.

Ascom