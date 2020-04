Conselho Municipal de Saúde emite nota de repúdio a portal de notícias

Durante a reunião do Conselho Municipal de Saúde de União, realizado na manhã desta terça-feira (28) na CMEI Carlos do Rego Monteiro, onde foi feita uma avaliação do Plano de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), os participantes assinaram em ata uma nota de repúdio ao Portal de União.

De acordo com a nota, citada em ata, o portal de notícias estaria prestando um desserviço à população, com a divulgação de informações infundadas e inverídicas sobre as ações de combate ao Coronavírus no município. “Manifestamos nota de repúdio ao Portal de União pelos desserviços prestados à população com a divulgação de informações inverídicas com relação ao combate à Covid-19”, diz a nota.

Durante a reunião, o conselho aprovou o Plano de Aplicação de Recursos para ações de enfrentamento à pandemia no município, que conta com recursos recebidos por parte do Ministério da Saúde, totalizando um valor de R$801.325,62. O valor será destinado para a compra de equipamentos de proteção individual (EPI) para os postos de saúde e para o Hospital Municipal de União (HMU).